Calciomercato Lazio, svolta per il futuro: Sarri si fa sentire

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha deciso di stravolgere il mondo biancoceleste a suon di richieste e di discussioni, l’ultima avuta con il ds, Igli Tare, sul mercato. Con ogni probabilità il ds albanese lascerà la Lazio a fine stagione ed a quel punto, Sarri avrà in mano carta bianca. Già in accordo con Lotito potrebbe rivoluzionare la rosa per decidere di competere per lo scudetto.

Lazio, rivoluzione Sarri

Il tecnico toscano si è concentrato già sul Monza e l’obiettivo Champions e con due centrocampisti, un altro esterno e un attaccante vero potrebbe competere per il tricolore instaurando così le proprie idee di gioco al meglio.