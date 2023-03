Calciomercato Roma, è corsa a tre per Frattesi

La Roma riproverà in estate per la terza volta l'affondo su Frattesi

Gli interessamenti su Frattesi sono diventati ormai tanti. Se prima aveva gli occhi puntati da alcune big italiane, adesso si è mosso anche una big di Premier League.

Calciomercato Roma, per Frattesi ci sono anche Juventus e Manchester United

La Roma si è mossa per portare a casa Frattesi già dalla scorsa estate, ci ha riprovato nella sessione di calciomercato invernale e ci riproverà anche nella prossima sessione estiva. Fino ad ora le richieste del Sassuolo non si sono mai mosse dai 30 milioni, e neanche l’inserimento di giovani contropartite, come Bove o Volpato, ha smosso i neroverdi dalle loro pretese. Adesso la strada si complica un po’ perché in caso di addio di Adrien Rabiot, la Juventus punterebbe tutto sul talento azzurro. Da segnalare anche l’interessamento dalla Premier del Manchester United, che ha mandato degli emissari ad osservarlo nelle ultime partite.