Calciomercato Roma, restano i dubbi su Wijnaldum

Restano non pochi dubbi sul riscatto di Wijnaldum in estate da parte della Roma

Sicuramente quello di Wijnaldum non è stato fino a questo momento un anno stabile. Fermo per tutta la prima parte di stagione per un grave infortunio, adesso sta riprendendo un po’ di confidenza e continuità con il campo. Restano i dubbi sul suo riscatto a fine anno dal PSG.

Calciomercato Roma, preoccupa l’ingaggio di Wijnaldum

I dubbi che la Roma sta avendo sul riscatto di Wijnaldum non sono tanto legati al costo dell’operazione, circa 8 milioni il riscatto, ma quanto all’ingaggio del calciatore olandese. Infatti attualmente percepisce 8 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus, stipendio che adesso solo in parte paga la Roma. Qualora dovesse riscattarlo a titolo definitivo, la Roma potrebbe sfruttare i benefici del Decreto Crescita.