Lazio, Zaccagni: “La Nazionale è il sogno di ogni bambino”

Mattia Zaccagni è stato il protagonista di un video pubblicato sui social della Lega Serie A dove ha parlato di Nazionale, lui è forse il grande escluso da Roberto Mancini per queste gare di qualificazione, e del suo idolo da bambino.

Lazio, Zaccagni: “Il mio idolo fin da piccolo era Del Piero”

“Potrei aiutare la Nazionale? Se è possibile, giocare in Nazionale e fare gol e assist è il sogno di ogni bambino quindi me lo auguro. Il mio idolo fin da piccolo era Del Piero. Chi gli somiglia nel calcio di oggi? Non trovo qualcuno che gli somigli più di tanto perché i vecchi numeri 10 che c’erano 10/15 anni fa nel calcio di oggi sono difficili da trovare. Se ti devo dire un giocatore che mi piace molto, come mi piaceva Del Piero, è sicuramente Luka Modric. Che numero vorrei indossare in futuro? Beh proprio la 10. C’è stato un periodo a Verona, l’ultimo mese che ero lì che era all’inizio del campionato scorso, in cui avevo perso la 10. Poi c’è stato il mio passaggio alla Lazio e ho ripreso la 20 perché la 10 è del Mago. Quanto valgo al fantacalcio? Beh almeno 70 crediti”.