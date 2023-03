Milan, Leao avvisa: “Dal 1′ o dalla panchina cerco sempre di dare tutto”

“Sono molto contento per la vittoria e per come abbiamo messo in pratica in campo quello che ci ha chiesto l’allenatore – ha detto l’attaccante del Milan entrato in campo a metà ripresa – tutti sapevamo bene quello che dovevamo fare”.

Leao: “Siamo una squadra molto intelligente”

E poi ancora: “Cerco sempre di dare il mio contributo, che si tratti di giocare dieci minuti, cinque o da titolare, provo sempre ad aiutare la squadra con gol e assist, se non ci riesco comunque do il mio contributo. Abbiamo giocatori molto intelligenti e con esperienza, è fondamentale dimostrare di saper portare in campo quello che ci ha chiesto il ct e siamo contenti della bella vittoria”. Sono queste le parole di Rafael Leao direttamente dal ritiro della Nazionale e dopo i tre punti conquistati nella prima gara del ct Martinez.