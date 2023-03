Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Correa | Marotta ci pensa

L’Inter è pronta a salutare a fine stagione Joaquin Correa: l’attaccante argentino ha deluso nella sua esperienza in nerazzurro, ed è destinato a lasciare Milano a prescindere dal futuro nella panchina interista di Simone Inzaghi.

Mercato Inter, i nerazzurri puntano Baldanzi dell’Empoli come sostituto

Come riportato da Tuttosport, l’Inter è fortemente interessata a Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Con il presidente dei toscani Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano. In organico Baldanzi prenderebbe il posto appunto di Correa, destinato a partire.