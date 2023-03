Calciomercato Juventus, avviati i contatti per il dopo Szczesny

I dirigenti della Juventus iniziano a guardarsi attorno per individuare dei possibili portieri in grado di difendere la porta della Juventus per il futuro.

Calciomercato Juventus, avviati i contatti per Carnesecchi

Secondo il Corriere di Torino, tra le figure individuate per il dopo Szczesny spicca quella di Carnesecchi. Il classe 2000 ha gli occhi puntati di molti club italiani e non solo, e per questo la Juventus vuole muoversi con largo anticipo, iniziando a parlare con l’Atalanta, che detiene il cartellino, e con la Cremonese in cui il ragazzo è in prestito, ma che detiene il diritto di riscatto. Insomma non una situazione facile, ma bisogna lavorare per uno dei portieri giovani più forti della nostra Serie A.