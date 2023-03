Calciomercato Juventus, il futuro si tinge di azzurro | Cherubini cerca in Serie A

Calciomercato Juventus, da Carnesecchi a Scalvini: ecco gli obiettivi

La Juventus del futuro potrebbe nascere a tinte azzurre. I bianconeri cercano rinforzi e guardano ai diversi giovani italiani che stanno facendo bene in Serie A e non solo. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, la società bianconera avrebbe individuato Carnesecchi, autore di due stagioni straordinarie alla Cremonese, come sostituto di Szczesny. La Juventus avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del portiere e con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Proprio nei bergamaschi si sta rendendo protagonista Scalvini, difensore classe 2003, osservato attentamente dalla Juventus e da altri top club europei.

Juventus, occhi su Frattesi e Scamacca

A centrocampo la Juventus segue, ormai da tempo, Davide Frattesi, alla sua miglior stagione in carriera con la maglia del Sassuolo. Si prospetta un vero e proprio braccio di ferro con la Roma, fortemente interessata al calciatore. Proprio un ex Sassuolo è un obiettivo per l’attacco. In caso di partenza di Dusan Vlahovic la dirigenza bianconera avrebbe individuato Gianluca Scamacca, attaccante in forza al West Ham, come possibile sostituto del serbo.