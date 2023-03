Calciomercato Lazio, due gli obiettivi per rinforzare la rosa del prossimo anno | I nomi

In casa Lazio si continua a pensare alla rosa della prossima stagione visto anche l’ottimo trend biancoceleste delle ultime settimane, Maurizio Sarri ha chiesto un ulteriore sforzo al presidente Lotito. E’ di queste ore la possibilità che i biancocelesti sarebbero sulle tracce di Gagliardini e Gabbiadini, perfetti per ricoprire il ruolo di panchinari anche se l’ex calciatore Piscedda, ai microfoni di Radiosei sembra bocciarli sul tempo.

Piscedda: “Gagliardini non mi è mai piaciuto”

“Gagliardini a me non è mai piaciuto, l’ho allenato anche ai tempi di Cesena. E’ un centrocampista un po’ compassato, non ti migliora il centrocampo, anche se forte fisicamente. Può essere un tassello da inserire in corso d’opera, può dare una mano anche se non impazzisco per lui. Gabbiadini, invece, sarebbe stata una bella riserva di Immobile in questa stagione. Ha qualità e fisicità, con Sarri al Napoli veniva utilizzato come ala destra, ma lui è un centravanti. Potrebbe essere un rincalzo buono di Immobile se il capitano della Lazio dovesse giocare con continuità. Ha 31 anni, considerando che in Italia ci sono calciatori di 34-35 anni che fanno i titolari, uno come lui ci può anche stare. Chiaro che l’ideale sarebbe pensare anche al futuro con profili diversi, in quel caso servirebbero più soldi. La scorsa estate in molti speravano che potesse arrivare alla Lazio un profilo come quello di Caputo. In questa ottica, Gabbiadini è anche più giovane. Il resto è un discorso di budget che un club ha a disposizione. Se hai le possibilità economiche puoi puntare su calciatori più forti e giovani”: