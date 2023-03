Calciomercato Milan, clamoroso nome per l’attacco: arriva dalla Liga

Il Milan a fine anno avrà molto a cui pensare. Gli esuberi cominciano a pensare sul monte ingaggio perciò bisognerà vendere il più possibile, anche per avere modo di racimolare quel tesoretto da poter investire sul mercato. Altro problema a cui pensare rimane lo svecchiamento della rosa, soprattutto nel reparto d’attacco, dove Ibrahimovic, Rebic e Giroud fanno fatica. L’idea di Maldini è quello di portare forze fresche per tornare competitivi.

Milan, Maldini pensa a Morata

Il ds rossonero, Paolo Maldini, ha in mente un grande colpo per rinforzare l’attacco e servirà un grande investimento da parte della società. L’indiziato principale viene da Madrid, sponda Atletico, si tratta di Alvaro Morata, ex Juventus pronto a tornare in Italia per trovare più spazio. Lo spagnolo andrà in scadenza nel 2024 e per aggiudicarselo di vorrà un’offerta di almeno 25mln di euro.