Calciomercato Milan, deciso il futuro di Pioli | I dettagli

Pioli si gioca il suo futuro al Milan in questi 3 mesi

Calciomercato Milan, Pioli non in discussione dalla dirigenza

Il Milan si appresta ad entrare nella fase calda della sua stagione, con un piazzamento Champions da conquistare e un quarto di finale di Champions all’orizzonte contro il Napoli: nonostante gli ultimi risultati deludenti, il futuro di Stefano Pioli sembra essere ancora in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la posizione di Pioli al Milan non è, al momento, in fortissima discussione.

Mercato Milan, in caso di tracollo si faranno ragionamenti a fine stagione su Pioli

Tutti i bilanci si faranno a fine stagione con la discriminante netta della qualificazione alla prossima Champions League, ma non è da escludere che, se il Milan dovesse continuare con questa altalena di spirito e di risultato, qualche riflessione in più verrà fatta.