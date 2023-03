Calciomercato Roma, riscatto difficile per due giallorossi | Sarà ancora rivoluzione

Saranno settimane decisive per i giallorossi di Josè Mourinho(e non solo). Sono tanti infatti i giallorossi in bilico per la prossima stagione visto anche i risultati tutti ancora da realizzare.

Calciomercato Roma, via in quattro | Le ultime

Secondo quanto riferito da Il Messaggero infatti, la Roma avrebbe già deciso di rispedire al mittente Mady Camara e Diego Llorente, calciatori che nei prossimi mesi saluteranno la Capitale per tornare rispettivamente all’Olympiacos e al Leeds. Da decidere poi ancora il futuro di Belotti ed El Shaarawy, che seguire la stessa strada dei due altri calciatori.