Croazia-Galles, probabili formazioni e dove vederla

Croazia-Galles, probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Dalic.

GALLES (4-3-3): Ward; Mepham, Rodon, Cabango; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Johnson, Moore. Allenatore: Bale.

Croazia-Galles, dove vederla

Il fischio d’inizio di Croazia-Galles, quindi, è programmato per le 20:45 di stasera. La partita non sarà disponibile in chiaro e potrà essere seguita in diretta solo su Sky Sport Football.