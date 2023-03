Euro 2032, candidatura dell’Italia: via libera dal Comune di Roma

Euro2032, la Capitale dice sì alla candidatura

Ora è ufficiale: la giunta Gualtieri ha formalizzato la disponibilità di Roma ad ospitare Euro2032. La possibilità ad ospitare la competizione rappresenta una grande occasione per l’Italia e per la Capitale. Il sindaco ha così commentato: “Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli europei di calcio del 2032”.

Gualtieri: “Saremo all’altezza della manifestazione”

Gualtieri ha aggiunto: “Dopo il Giubileo 2025 e l’auspicabile assegnazione di Expo 2030, si tratterebbe di un’ulteriore occasione di sviluppo per una Capitale completamente rinnovata con l’arricchimento anche della nostra dotazione nell’ambito dell’impiantistica sportiva e con una rete di servizi che stiamo potenziando per essere all’altezza di queste grandi sfide che ci attendono”. La candidatura offre la possibilità di rilancio del Flaminio che l’assessore allo sport ed agli eventi, Alessandro Onorato, ha indicato come impianto destinato agli allenamenti delle squadre durante la manifestazione.