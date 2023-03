Germania-Perù, probabili formazioni e dove vederla

La prima partita dei tedeschi dopo il disastro al Mondiale

La Germania di Flick, non impiegata nelle qualificazioni al prossimo Europeo in quanto paese ospitante, sarà impegnata in amichevole contro il Perù, questa sera alle 20.45 alla “MEWA Arena” di Mainz. I tedeschi, reduci dalla disfatta in Qatar, cominciano il loro cammino di preparazione in vista del prossimo Europeo. Di fronte alla Germania ci sarà il Perù, non qualificata alla competizione iridata, ma reduce da tre vittorie consecutive contro El Salvador, Paraguay e Bolivia. Non sarà possibile guardare la partita su alcuna emittente televisiva italiana; tuttavia, chi vorrà seguire il match potrà farlo sulle tv nazionali dei due Paesi o potrà seguire la diretta sui canali social delle due Federazioni.

Germania-Perù, le probabili formazioni

Germania (4-5-1): ter Stegen, Wolf, Ginter, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Wirtz, Werner, Havertz. Allenatore: Flick.

Perù (4-5-1): Caceda, Villamarin, Araujo, Callens, Reyna, Tapia, Castillo, Iberico, Quispe, Cueva, Valera. Allenatore: Lorenzo.