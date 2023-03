Inter, Lukaku dopo la tripletta in Nazionale: “Sono contento di poter giocare”

In Nazionale riparte la stagione di Romelu Lukaku, che segna una importante tripletta. Post partita, l’attaccante dell’Inter, ha rilasciato quindi alcune parole ai giornalisti.

Inter, Lukaku: “Voglio mostrare al mondo esterno cosa ho dentro”

Parole taglienti quelle di Romelu Lukaku dopo la partita in Nazionale:

“Non è stata una gara facile, ma possiamo dirci soddisfatti, abbiamo fatto bene. Sono contento di poter giocare e guadagnare minuti per mostrare al mondo esterno cosa ho dentro“. Chissà che queste parole non sono dirette verso tutti coloro che lo hanno criticato per una stagione, fino ad ora, non all’altezza o forse verso le parole di Marotta che hanno messo dubbi sul suo futuro.