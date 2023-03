Juventus, buone notizie dal JMedical per Allegri

Ottimi rientri per dare ricambio nelle importanti sfide che aspettano la Juventus nel finale di stagione

Due ottimi rientri in vista del tour de force di Aprile, che vedranno la Juventus impegnata in tre competizioni: campionato, Europa League e Coppa Italia. Serviranno tutti al massimo delle energie.

Juventus, dopo Milik riecco anche Miretti

Dopo aver rivisto in campo Arek Milik, anche Miretti sta lavorando per essere a disposizione del mister Allegri in vista della partita contro l’Hellas Verona. A centrocampo la Juventus deve fare a meno degli squalificati Paredes e Rabiot, quindi il ritorno di Miretti è oro colato, e se le condizioni lo permetteranno, Allegri lo potrebbe schierare anche titolare.