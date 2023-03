Milan, le parole d’amore di Thiaw

Dal ritiro della Germania Malick Thiaw, nuova scoperta stagionale del Milan, ha espresso parole molto belle verso la squadra rossonera.

Milan, Thiaw: “Mi sento molto orgoglioso e felice di indossare questa maglia”

“Ogni volta che entro nello spogliatoio e vedo la mia maglia con il mio nome e il mio numero sopra, mi sento molto orgoglioso e felice. E non riesco ancora a rendermene conto”. Bellissime parole d’affetto verso questi colori da parte del giovane difensore centrale del Milan e della Germania. Parole che nel mondo di oggi non sono affatto scontate per un calciatore.