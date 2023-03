Calciomercato Inter, futuro incerto per Dumfries

Il calciomercato dell’Inter passerà soprattutto dalle cessioni. Una di queste sarà molto probabilmente quella di Dumfries, ma la destinazione non è ancora chiara. a parlarne è stato anche Gianluca Di Marzio, interpellato dai colleghi di Soccernews.nl.

Calciomercato Inter, Di Marzio: “Nessun club di Premier League ha sentito l’Inter per lui”

“Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua destinazione, perché le sue prestazioni sono state molto deludenti ultimamente. Questi club ora avranno dubbi su una possibile offerta per lui. Nessun club di Premier League, o top club in generale, ha sentito l’Inter per lui. Il Chelsea? Ad un certo punto hanno contattato il suo agente e non sarei sorpreso se il suo nome fosse ancora nella loro lista, ma non è affatto concreto”.