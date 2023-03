Calciomercato Inter, il difensore inglese si allontana: la Roma tenta il rinnovo

Calciomercato Inter, Marotta a caccia del difensore

L’Inter sta valutando diversi profili per quel che riguarda il reparto difensivo. Vista l’ormai certa partenza di Skriniar e la probabile cessione di De Vrij in estate, Marotta ha bisogno di trovare un degno sostituto per entrambi. Il nome più caldo è quello di Chris Smalling, che sta facendo molto bene sotto la gestione Mourinho.

Prove di rinnovo tra Roma e Smalling

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la società giallorossa vorrebbe provare a convincere il difensore inglese a rimanere nella capitale. La volontà del giocatore di restare c’è ma a patto che la Roma gli proponga un contratto biennale e non eserciti l’opzione dell’anno aggiuntivo con il contratto attuale.