Calciomercato Juventus, oltre il danno anche la beffa: mediana da rifare

Nella sessione estiva di mercato, la Juventus avrà a che fare con un clamoroso ritorno che peserà anche sulle casse dei bianconeri. Parliamo di Arthur. Il centrocampista brasiliano è stato ceduto in prestito al Liverpool, dove in due anni ha collezionato solo una presenza. Il riscatto del giocatore è fissato a 37mln di euro, cifra che difficilmente i Reds pagheranno, perciò sarà rispedito al mittente. Grandissimo problema per la Juventus che vede tornare un ingaggio importante di 5mln di euro che, al momento, non può percepire.

Juventus, Rabiot saluta a giugno

Il ritorno di Arthur crea non pochi problemi anche sulla futura rivendita, infatti i pochissimi minuti giocati, fanno di lui un giocatore bloccato e non in forma, perciò la Juventus sarà comunque costretta a darlo via in prestito. Arthur torna e Rabiot andrà via probabilmente a zero