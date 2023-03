Calciomercato Juventus, Rabiot verso la Premier League?

Il futuro di Rabiot è sempre più indeciso. Se da una parte ci sono le sue dichiarazioni che non dispiacerebbe restare alla Juventus, dall’altra parte c’è un rinnovo di contratto che non è ancora nero su bianco.

Calciomercato Juventus, Liverpool si fa avanti per Rabiot

Adrien Rabiot potrebbe finire in Premier League con un anno di ritardo, dato che lo scorso calciomercato estivo Rabiot era ad un passo dal Manchester United. Infatti il club che in questo momento sembra in pole position per accaparrarsi il calciatore francese è il Liverpool. Destinazione che al francese non dispiacerebbe, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma che vuole aspettare l’evolversi della situazione legata alla plusvalenze per prendere una decisione definitiva.