Calciomercato Lazio, il giocatore non ha convinto Sarri: sarà venduto

Il tecnico toscano ha dimostrato di sapersi far valere con i strumenti che ha disposizione. Senza un vice-Leiva, un vice-Immobile ed un terzino sinistro, Sarri è riuscito a tenere botta a tutto il campionato portando a casa anche qualche big match. Per quanto possa esser positiva la stagione, la Lazio dovrà agire sul mercato anche per piazzare gli esuberi.

Lazio, Maximiliano torna in Spagna

Luis Maximiano non rientra nei piani futuri della Lazio targata Sarri. Il tecnico gli ha preferito Provedel anche quando l’italiano aveva la febbre e le placche alla gola, sintomo che per l’allenatore c’è solo un portiere all’altezza della stagione in corso.