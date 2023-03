Calciomercato Lazio, Lotito prepara il riscatto di Luca Pellegrini

Lotito è già proiettato pe il riscatto di Pellegrini, ma la Juventus frena tutto per ora

Luca Pellegrini si sta prendendo sempre più spazio nell’ambiente della Lazio. Ragazzo umile e pronto al sacrificio, sta osservando e eseguendo le direttive del mister arri. Per questo tutti lo apprezzano già e il patron Lotito è già proiettato verso il suo riscatto.

Calciomercato Lazio, Lotito cerca lo sconto dalla Juventus

Il riscatto in questo momento è fissato a 15 milioni, pagabili in 5 rate alla Juventus, ma Lotito vorrebbe parlare di sconto, scendo il prezzo fino a massimo 10 milioni. La Juventus vuole aspettare l’evoluzione della situazione legata alle plusvalenze, per avere un quadro generale rispetto al settore economico del club. Quindi le due parti si risentiranno a fine campionato.