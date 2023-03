Calciomercato Napoli, il PSG fa sul serio per Kim Min-jae | C’è l’offerta

La straordinaria stagione di Kim

Secondo quanto riportato dal più prestigioso giornale sportivo francese, l’Equipe, il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su Kim Min-jae. Il difensore del Napoli, arrivato la scorsa estate dal Fenerbahçe per 18,05 mln €, ha sorpreso tutti superando di gran lunga le aspettative che tutti avevano in lui. Il sudcoreano ha disputato fin qui un campionato strepitoso, come tutto il Napoli, subendo solamente 16 gol in 27 partite in Serie A, e venendo anche premiato giocatore del mese di settembre del nostro campionato. Kim, grazie alle sue straordinarie prestazioni e al lavoro di Luciano Spalletti, è riuscito a incrementare il proprio valore di mercato in maniera esponenziale, passando da avere una valutazione di mercato, l’1 giugno 2022 di 14 mln €, ai 50 mln € attuali.

L’interesse del PSG

Il club parigino si sarebbe quindi interessato fortemente al colosso della nazionale sudcoreana, nella quale vanta 47 presenze e 3 reti. La società di Al-Khelaïfi si starebbe muovendo sul mercato per la prossima stagione nel reparto della difesa, siccome Kimpembe è fuori a causa di un infortunio al tendine d’Achillle, Sergio Ramos è in scadenza di contratto, e soprattutto al club preoccupa la situazione Skriniar. Il difensore slovacco si aggregherà infatti a fine stagione al Paris Saint-Germain dall’Inter, ma Skriniar non disputa una partita con i nerazzurri, a causa di un problema di lombalgia, dalla sfida con il Bologna del 26 febbraio. La voglia del club parigino è questa, ora bisogna vedere se De Laurentiis lascerà partire così “facilmente” il suo totem della difesa.