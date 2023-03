Calciomercato Roma, si continua a seguire il colombiano: le ultime

Si inizia a lavorare per il mercato estivo in casa Roma, dove il problema rimangono l’attacco e le fasce. Tanti i nomi che sono stati accostati il club capitolino, ma ancor di più quello degli allenatori. Da come possiamo intuire Conte sarà il prossimo allenatore della Roma, secondo le ultime indiscrezioni, ma la verità è decisa soprattutto dalla qualificazione in Champions League. Oltre al duro cammino per entrare nell’Europa che conta, i giallorossi dovranno pensare anche al problema del FFP dal quale ne uscirà nel 2025, perciò i prossimi acquisti saranno solo prestiti o parametri zero.

Roma, Cuadrado per il futuro

Juan Cuadrado è nel mirino della Roma che è interessata ad ingaggiarlo, visto che a giugno sarà un uscita dalla Juventus a parametro zero. Un profilo molto seguito della dirigenza che reputa il colombiano un ottimo rinforzo per la nuova stagione. Attenzione, però, alle offerte arabe.