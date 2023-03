Inter, rientro a Milano per De Vrij e Barella

Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro della nazionale olandese, dopo essere stato convocato per il forfait di De Ligt, e non aver giocato nemmeno un minuto nella sconfitta per 4-0 contro la Francia. Allarme rientrato invece per Barella.

Inter, non preoccupano le condizioni di Barella

“Le condizioni del giocatore sardo, rientrato prima dal ritiro della Nazionale per una botta in Italia-Inghilterra, non destano preoccupazioni”. Questo riporta Tuttosport sulle condizioni di Barella, dopo la preoccupazione per il rientro a Milano anticipato. Domani quindi insieme a De Vrij e Barella, ci saranno anche Darmian e Acerbi, che rientreranno dalla trasferta a Malta.