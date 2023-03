Juventus, guai per Allegri: infortunio per un titolarissimo

In casa Juventus non arrivano notizie positive dalla pausa nazionali. Il ct della Serbia, Dragan Stojković, ha infatti annunciato nell’odierna conferenza stampa che Filip Kostić sarà costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale a causa di un infortunio riscontrato in allenamento. L’esterno serbo, che si era aggregato alle Aquile Bianche per disputare le qualificazioni ad Euro 2024, ha accusato un’infiammazione al tendine d’Achille. La Juventus di Massimiliano Allegri perde così uno dei suoi uomini più importanti ed in forma, l’ex Eintracht Francoforte ha infatti realizzato finora già 14 assist in tutte le competizioni, l’ultimo nella sfida di venerdì contro la Lituania. I bianconeri dovranno affrontare nelle prossime partite prima l’Hellas Verona e poi l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, perciò la perdita del serbo potrebbe influire negativamente per la Vecchia Signora, che ora attende di ottenere gli esiti degli esami che verranno svolti al giocatore, che sveleranno per quanto tempo Kostić non sarà a disposizione della squadra.

Le parole di Stojković

Queste le parole del tecnico della Serbia in conferenza stampa: “Brutte notizie per noi, ha lasciato la squadra ieri. È un’infiammazione del tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l’obiettivo. A questo proposito, credo che non ci saranno problemi perché questo gruppo è insieme da due anni e si conoscono tutti, i principi del gioco e le idee che vogliamo realizzare. Per quanto riguarda questo, non dovrebbero esserci problemi in senso tattico”.