Non arrivano buone notizie, anzi sono davvero pessime. Dall’Under 21 della Francia arriva la notizia di un problema al polpaccio per Pierre Kalulu.

Milan, problema muscolare per Kalulu

Non sono ancora chiare le condizioni di Kalulu, che dopo aver accusato un problema muscolare al polpaccio, non prenderà parte alla prossima sfida dell’Under 21 della Francia, e tornerà in Italia. Le sue condizioni saranno valutate quindi nelle prossime ore.