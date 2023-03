Milan, Pioli vuole tornare al modulo dello scudetto

Ritorno al passato per Stefano Pioli, che ripensa al modulo che lo ha portato a vincere lo scudetto

Stefano Pioli sta pensando di cambiare nuovamento modulo al suo Milan, che sta trovando pochissimo la via del gol con la difesa a 3. Per questo si sta pensando ad un ritorno al 4-2-3-1.

Milan, Pioli vuole cambiare modulo per il finale di stagione

Come riporta il Corriere, Pioli sta pensando di ritornare al modulo che lo scorso anno è valso lo scudetto. Si potrebbe anche variare ad un più semplice 4-3-3 dove in questo caso Tonali, Bennacer e Krunic verrebbero schierati contemporaneamente a centrocampo mentre in attacco Leao, Giroud e Saelemaekers o Rebic potrebbero essere inseriti dall’inizio. La difesa a quattro porterebbe, inoltre, al rientro del capitano Davide Calabria, escluso nelle ultime gare con l’assetto difensivo a tre uomini.