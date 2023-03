Calciomercato Inter, ag. Retegui: “Mateo orgoglioso per la Nazionale. E se migliora..”

Settimana da sogno per Mateo Retegui che ha già messo a referto due reti in sole due presenze con la maglia della Nazionale Italiana. Le prestazioni dell’attaccante italo-argentino sono state prese in considerazione anche dai top club europei. Soprattutto Inter e Milan stanno valutando da vicino il ragazzo per provare ad accaparrarselo in estate.

L’agente di Retegui parla del suo assistito

Intercettato dai microfoni di Sportitalia Carlos Retegui, padre e agente di Mateo, parla del momento che sta vivendo il figlio: “Sono molto felice e orgoglioso che Mateo faccia parte della Nazionale italiana. E sono molto grato a Roberto Mancini, al suo staff ed a tutti i suoi compagni di squadra che lo hanno accolto in modo eccellente”. In seguito risponde alla domanda di mercato: “Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare“.