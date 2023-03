Calciomercato Inter, De Vrij ad un passo dal rinnovo | I dettagli

Il futuro di Stefan de Vrij sarà ancora a Milano. E’ questa la convinzione riportata da Gazzetta.it secondo il quale il difensore olandese è infatti pronto ad accettare la proposta che gli è arrivata dal club nerazzurro nelle ultime settimane ovvero quella di un rinnovo fino al 30 giugno 2025 da 4 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, De Vrij resta in nerazzurro | Attesa la firma

Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo con il calciatore che metterà nero su bianco. Conferma importante per l’Inter che dopo la perdita di Skriniar rinnova un tassello importante per la formazione di Inzaghi aspettando di capire quali mosse andare a fare per il futuro.