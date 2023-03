Calciomercato Inter, novità importanti sul futuro di Skriniar | I dettagli

Calciomercato Inter, Skriniar rischia di non giocare più fino a fine stagione

L’Inter alle prese con la grana Milan Skriniar: il futuro del difensore dell’Inter sarà al Psg a fine stagione, ma lo slovacco rischia di non giocare più fino al termine della stagione per preservarsi dai problemi fisici che lo affliggono da diverse settimane.

Mercato Inter, la decisione di Skriniar legata al suo passaggio al Psg

Come riportato da Sportmediaset, con i problemi alla schiena che Skriniar si porta ormai dietro da settimane, lo slovacco potrebbe anche decidere di non giocare più da qui al termine della stagione per non pregiudicare il suo passaggio al PSG. Un’ipotesi che Inzaghi spera di scongiurare, ma con la quale l’Inter oggi è costretta a fare i conti.