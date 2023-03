Calciomercato Inter, pressing finale per Mateo Retegui

A fine stagione l’Inter potrebbe trovarsi un parco attaccanti con il solo Lautaro, quindi vuole anticipare la concorrenza per il calciatore italo-argentino Retegui.

Calciomercato Inter, si segue da vicino Mateo Retegui

Mateo Retegui sta sorprendendo il mondo. Convocato a sorpresa da Mancini in queste due gare dell’Italia, non ha deluso le aspettative segnando due gol. Certo deve ambientarsi nel modo di giocare in Europa e per questo su di lui si sono fiondate molte squadre, tra cui è molto in vantaggio l’Inter. Infatti a seguirlo da molto vicino sia a Napoli che ieri sera a Malta c’era Baccin. Pedina importante di scambio può essere la presenza di Colidio al Tigre, in prestito dall’Inter.