Calciomercato Inter, segnali incoraggianti

Il fattore allenatore da tenere in considerazione

Lukaku conquista e convince. La partita andata in scena tra Belgio e Svezia ha mostrato forse la migliore versione dell’attaccante nerazzurro almeno fino ad ora. Tripletta senza sé e senza ma, che ha permesso a Big Rom di prendere, come si dice in gergo “due piccioni con una fava”. Da una parte conquistare il suo popolo e dall’altra di convincere tifoseria e dirigenza interista mandando segnali incoraggianti. Se Lukaku infatti continuerà su questa direzione le possibilità di raggiungere i tre obiettivi stagionali; secondo posto, Champions e Coppa Italia saranno già più possibili. Sempre difficili ma non impossibili.

Calciomercato Inter, e in ottica futura?

Per il futuro molto dipenderà dal fattore allenatore. Per carità Romelu a Milano sta bene e non ha mai fatto mistero di questo, diciamo però che se una voce di corridoio piuttosto insistente, trovasse la sua concretizzazione, allora l’ariete belga avrebbe un motivo in più per restare. Si tratterebbe di una papabile ritorno di Antonio Conte. L’allenatore pugliese ha già espresso il suo desiderio di tornare in Italia e vista la non certezza del futuro che attanaglia Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, questa ipotesi potrebbe ben presto concretizzarsi. Da li poi ci sarebbe l’ulteriore certezza matematica della permanenza di Big Rom. I due insieme hanno vinto uno scudetto e l’ariete belga non ha mai nascosto la sua stima e la sua ammirazione per il tecnico leccese. Che la storia si ripeta?