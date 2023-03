Calciomercato Juventus, respinti tutti gli assalti dell’attaccante | Allegri ha già deciso

La Juventus deve resistere all’assalto dei suoi talenti più pregiati: mezza Europa è infatti sulle tracce di Samuel Iling Jr., talentuoso attaccante esterno classe 2003 già lanciato da Allegri sia in campionato che in Champions League. Sull’inglese c’è infatti l’interesse di molti club sia di Premier League che di Bundesliga.

Mercato Juventus, i bianconeri vogliono rinnovare Iling Jr. oltre il 2025

Come riporta Tuttosport, la società bianconera starebbe pensando già ad un prolungamento per l’esterno che l’anno prossimo potrebbe comunque finire in prestito per poter giocare con continuità. Il contratto attuale di Iling Jr. scade nel 2025 dopo essere stato rinnovato da poco.