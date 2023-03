Calciomercato Juventus, il Milan è arrabbiato con i bianconeri

La Juventus continua a corteggiare il ds del Milan Massara, per portarlo a Torino e offrirgli lo stesso incarico.

Calciomercato Juventus, incontro con Massara per l’incarico da direttore sportivo

La scorsa settimana c’è stato un incontro tra Massara e la Juventus, provando a convincere l’attuale ds del Milan a sposare la causa bianconera. Incontro che non è stato gradito a Milano, perché non si vorrebbe perdere il dirigente. Fatto sta che Massara, come riportato da Sportitalia, non ha dato il suo consenso, o meglio non ancora, perché l’amicizia con Massimiliano Allegri potrebbe portare a fargli prendere definitivamente la decisione.