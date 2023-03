Calciomercato Juventus, l’indizio che non lascia ben sperare

Il caso continua a preoccupare i bianconeri

Juventus e Pogba, Pogba e Juventus. Un binomio che così come era partito lasciava sperare ad eventi caratterizzati da grandi successi e vittorie. Lo fu la prima volta dove squadra e calciatore vinsero ben 4 campionati, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Ma stavolta la storia non si ripete. Tornato dopo i sei anni in Inghilterra tra le file del Manchester United, Paul non è riuscito più ad esprimersi ai livelli della sua prima avventura in bianconero. Causa problemi al menisco e continue e ripetute ricadute, il francese fino ad ora è sceso in campo soltanto per pochi minuti contro Torino e Roma. Ciò nonostante la società ancora lo aspetta perchè in fin dei conti sa benissimo che un Pogba al 100% è un giocatore che fa la differenza e la possiilità che magari possa essere utilizzato per il rush finale di campionato rappresenta una speranza non da poco. Il problema però è un altro ed è rappresentato da un probabile addio dato ormai sempre più certo, da vari bookmakers.

Calciomercato Juventus, le possibili nuove destinazioni

Sono tante le squadre che vorrebbero accaparrarsi la classe del transalpino. La destinazione data per la maggiore sembrerebbe essere negli Stati Uniti in un club di Major League. Da non escludere neppure un passaggio in Francia tra le file del Psg. Questa opzione salirebbe molto nelle quotazioni, qualora Zidane decidesse di sedere sulla panchina della squadra allenata attualmente da Christophe Galtier. Il fattore Zizou influenzerebbe non poco la decisione di Pogba. Molto più lontane invece le ipotesi spagnole con Real Madrid e Barcellona prime della lista. Futuro ancora tutto da valutare insomma.