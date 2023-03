Calciomercato Lazio, l’Inter pensa al doppio acquisto | Inzaghi li rivuole con se

Simone Inzaghi è stato l’allenatore della Lazio dal 2016 al 2021, quando è poi passato alla guida dell’Inter, nel 2021. Da quel momento il tecnico piacentino si è portato nella sua nuova rosa tantissimi suoi pupilli al tempo dei biancocelesti. Il primo è stato Joaquín Correa, arrivato nell’estate del 2021 insieme ad Inzaghi, per un cifra complessiva di circa 30 mln €; successivamente lo scorso settembre, nella chiusura della finestra di calciomercato estivo, Inzaghi ha deciso di portare a Milano anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, che è arrivato a vestire la maglia nerazzurra in prestito. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, in caso di permanenza dell’allenatore italiano anche la prossima stagione sulla panchina dell’Inter, allora anche un altro giocatore attualmente in carica alla Lazio potrebbe iniziare a vestire la maglia nerazzurra.

Inter, prima il riscatto di Acerbi, poi si punta Lazzari

La società nerazzurra ha come obbiettivo principale per l’inizio della prossima sessione di calciomercato quello di trattare per il riscatto di Acerbi, il cui prezzo è fissato a 4 mln €, ma Marotta ed Ausilio vorrebbero leggermente diminuirlo. Dopo aver completato questa operazione, l’Inter vorrebbe puntare su un altro degli ex uomini di fiducia di Inzaghi, sulla fascia destra, ovvero Manuel Lazzari. In estate la società di Viale della Liberazione cederà quasi sicuramente Denzel Dumfries, per una cifra tra i 30-40 mln €. Il piano della società sarebbe di spendere parte di questa cifra ricavata dalla cessione dell’olandese per comprare, in un unico “pacchetto” sia Acerbi che Lazzari. La cifra del doppio acquisto si aggirerebbe sui 15-16 mln €, dove 12-13 mln € sarebbero per Lazzari e la restante somma per il riscatto di Acerbi. A quel punto starebbe a Lotito decidere se accettare o meno la proposta dei nerazzurri.