Calciomercato Milan, Maldini alla ricerca di talenti in Russia | Nuovo nome per la fascia

Parlare di nuovo Kvaratskhelia non ha senso. Il giovane giocatore armeno è appena sbocciato e bisogna dare tempo alle cose, non esageriamo con i paragoni. Non esiste nessun nuovo Kvara, esistono giocatori armeni altrettanto talentuosi sui quali molte squadre stanno mettendo gli occhi. Uno di questi è Eduard Spertsyan, trequartista del Krasnodar, squadra che milita nella prima divisione russa.

Calciomercato Milan, Maldini pronto a prendere il nuovo talento armeno

Eduard Spertsyan è un calciatore russo naturalizzato armeno di proprietà del Krasnodar, club russo dove è nato e cresciuto calcisticamente. Classe 2000, nasce come trequartista, ma può giocare anche da esterno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del calciatore c’è il Milan, oltre al Marsiglia, con il suo club che lo valuta intorno ai 12 milioni contro una potenziale prima offerta rossonera che non ha superato gli 8.