Calciomercato Milan, occasione da non perdere

Anche il Barcellona in corsa per accaparrarselo

Con la prossima sessione estiva di mercato che si avvicina sempre di più, il Milan sta continuando a monitorare varie situazioni sia in Italia che all’estero. Si osservano con attenzione anche le varie possibilità che possono scaturire dai parametri zero. Ed una di loro è rappresentata da Evan N’Dicka, difensore francese in forza all’Eintracht Francoforte. Da quanto si apprende il calciatore transalpino non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto il che permetterebbe ai rossoneri di tentare l’assalto. Maldini e Massara però non sono gli unici ai quali l’idea stuzzicherebbe. Sulle tracce di N’Dicka infatti si starebbe muovendo anche il Barcellona, che già in passato aveva mostrato il suo interesse. La concorrenza è dunque molto alta ma d’altronde i parametri zero sono da sempre delle occasioni ghiotte sulle quali fiondarsi. Vedremo che sorprese ci riserverà il futuro.