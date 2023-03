Calciomercato Milan, si punta ad un giovane talento francese

I dirigenti rossoneri continuano nella ricerca di nuovi talenti da inserire nella propria rosa. Gli occhi sarebbero tornati, come successo già in passato, in Ligue1. Stiamo parlando di Elye Wahi, giovane attaccante del Montpellier.

Calciomercato Milan, Elye Wahi strega tutti

Elye Wahi ha già fatto le sue presenze in Ligue1: in 24 partite giocate ha segnato ben 12 goal e messo a referto 2 assist. Nasce come centroavanti, ma si è adattato al ruolo di esterno d’attacco abilissimo con la palla al piede e molto forte in progressione. La sua volontà di rimanere al Montpellier un anno in più, gli ha permesso di di crescere e di andare in doppia cifra alla sua seconda stagione nel massimo campionato francese.