Calciomercato Milan, tre nomi sono incedibili

Secondo il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, si è espresso in previsione della prossima sessione di calciomercato, parlando di tre calciatori che per lui non sono assolutamente cedibili.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Maignan credo sia incedibile”

“Maignan e Theo, sono loro i due grandi campioni. È chiaro che non voglia perdere Tonali, anzi mettiamolo perché italiano e milanista. Loro tre non si devono cedere. Maignan credo sia incedibile”. Queste le sue parole in esclusiva su MilanNews.it.