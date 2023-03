Calciomercato Roma, Abraham vuole tornare in Premier League?

La stagione di Abraham non è stata delle più convincenti dopo che lo scorso anno ha letteralmente trascinato la Roma. Pe questo si parla sempre di più di un presunto divorzio tra le due parti a fine stagione.

Calciomercato Roma, per Abraham non si valutano offerte sotto i 40 milioni

Le offerte arrivano, ed arrivano soprattutto dalla Premier League. Il calciatore, che sta bene a Roma, non ha comunque escluso un suo ritorno a casa. Infatti sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea e Aston Villa. Entrambe le destinazioni non sono sgradite al calciatore, ma il paletto a questo punto lo mette la Roma. Infatti per Tiago Pinto Abraham non è incedibile, ma solo a fronte di una offerta non inferiore a 40 milioni di euro.