Calciomercato Roma, Mourinho vuole il francese per la difesa: contatti avviati

Mourinho ha bisogno di un difensore giovane ma con esperienza internazionale per poter rinforzare la retroguardia giallorossa. Il profilo più adatto è quello riguarda Evan N’Dicka, difensore francese di origini camerunensi in forza all’Eintracht Francoforte. Il ragazzo è in scadenza a giugno e non ha ancora trattato il rinnovo. Per questo motivo il fattore Mourinho potrebbe rivelarsi decisivo per l’approdo del difensore in Italia.

Roma, concorrenza folta per il centrale

Oltre alla Roma però ci sono diversi club importanti sulle sue tracce. Da segnalare soprattutto l’interesse di Barcellona e Napoli con quest’ultimi che si stanno defilando nelle ultime ore per via dell’ingaggio troppo elevato, per gli standard partenopei, che richiede il difensore francese.