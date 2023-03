Irlanda-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Francia a caccia della seconda vittoria in Irlanda

Gli uomini di Deschamps, reduci dalla vittoria contro l’Olanda, cercano conferme contro l’Irlanda questa sera alle 20.45 all’Aviva Stadium di Dublino. L’incontro sarà disponibile in chiaro ed in diretta TV su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport Football (Diretta Gol Euro 2024) e in diretta streaming su TV8.it, Now TV e Sky Go.

Irlanda-Francia, le probabili formazioni

Irlanda (3-4-2-1): Kelleher; Omobamidele, Collins, O’Shea; Doherty, Molumby, Browne, O’Dowda; Obafemi, Smallbone; Ferguson. Allenatore: Kenny.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Deschamps