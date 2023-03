La Francia vince ancora: a Dublino basta Pavard

La Francia a punteggio pieno

Les Bleus di Deschamps vincono ancora: a Dublino finisce 0-1 contro l’Irlanda, decide Benjamin Pavard al 50′. Seconda vittoria in due partite per la Francia, negativo, invece, l’esordio nelle qualificazioni a Euro2024 per l’Irlanda. I vice campioni del Mondo comandano il del gruppo B con 6 punti davanti a Grecia e Olanda a 3 e Irlanda e Gibilterra a 0.

Irlanda-Francia, risultato e tabellino

Reti: 5′ st Pavard B. (Francia)

IRLANDA: Bazunu G. (Portiere), Collins N., Egan J., O’Shea D. (dal 33′ st Browne A.), Coleman S., Molumby J. (dal 41′ st Obafemi M.), Cullen J., Doherty M. (dal 32′ st McClean J.), Knight J. (dal 32′ st Johnston Mikey), Ogbene C., Ferguson E. (dal 20′ st Idah A.). A disposizione: Browne A., Hendrick J., Idah A., Johnston Mikey, Kelleher C. (Portiere), McClean J., McGrath J., Obafemi M., Omobamidele A., Smallbone W., Sykes M., Travers M. (Portiere) Allenatore: Kenny S..

FRANCIA: Maignan M. (Portiere), Pavard B. (dal 36′ st Kounde J.), Konate I., Upamecano D., Hernandez T., Camavinga E., Griezmann A., Rabiot A. (dal 36′ st Tchouameni A.), Kolo Muani R., Giroud O. (dal 20′ st Diaby M.), Mbappe K.. A disposizione: Areola A. (Portiere), Coman K., Diaby M., Disasi A., Fofana Y., Kounde J., Samba B. (Portiere), Tchouameni A., Thuram K., Thuram M., Todibo J., Veretout J. Allenatore: Deschamps D.