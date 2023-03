Lazio, biancocelesti favoriti per il quarto posto | I biancocelesti tentano il tutto per tutto

La Lazio di Maurizio Sarri è in piena volata Champions e può centrare quest’obiettivo alla fine di questa stagione. I biancocelesti sono secondi in classifica (+5 sulla Roma, quinta in classifica) a 11 partite dalla fine del campionato. Ricordiamo che posizionarsi al quarto posto basterebbe per centrare direttamente i gironi di Champions League. Un dato che può far ben sperare i tifosi laziali è quello dello scorso anno, poiché nelle ultime 11 partite dello scorso campionato, la Lazio ha collezionato 21 punti con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Lazio, De Grandis elogia i biancocelesti

Intervistato ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano de Grandis si è espresso sul cammino stagionale della Lazio e sulla lotta Champions che vede i laziali in prima linea. Di seguito le sue parole: “Volata Champions? È chiaro che non si può abbassare la guardia, basta perdere con il Monza per ritrovarti nel gruppo. Detto questo, va valutato il vantaggio sulla quarta con la quale hai un vantaggio negli scontri diretti. Non dico per il secondo posto, ma non si può dire che per il quarto posto la squadra biancoceleste non sia la favorita. Non dimentichiamoci che tutto quello che sta facendo la Lazio è senza un centravanti di riserva. Questo è un problema che nessun club ha, neanche in serie C. Questo è un demerito della società ed un merito del tecnico che fa le nozze con i fichi quasi secchi“.