Lazio, Casale da mistero a piacevole sorpresa | La scommessa di Sarri

La Lazio è la seconda migliore difesa del campionato, e questo oltre a dar merito al lavoro di Maurizio Sarri, deve dare forza a Romagnoli e Casale. Ma se l’ex rossonero era comunque un difensore esperto, la piacevole sorpresa è stata Casale.

Lazio, Sarri voleva Casale a tutti i costi

L’arrivo di Alessio Romagnoli è stato fortemente voluto da Tare, mentre per Casale colui che ha spinto è stato il mister Sarri, si ha spinto fino ad arrivare allo scontro con Tare, che a suo dire erano troppi 10 milioni per il calciatore. Adesso Casale è diventato inamovibile nella difesa, arrivando a 15 presenze consecutive, interrotte soltanto dalla squalifica a Napoli. Contro la Fiorentina si è tolto anche lo sfizio di segnare il primo gol in Serie A, ma tutto questo non è bastato a convincere Mancini per convocarlo in Nazionale.