Olanda-Gibilterra, probabili formazioni e dove vederla

Orange chiamati al riscatto contro Gibilterra

L’Olanda di Koeman ha l’occasione di riscattarsi contro Gibilterra dopo la bruttissima sconfitta per 4-0 contro la Francia nella prima partita valida per le qualificazioni a Euro2024. Il match in programma per questa sera alle 20.45 a Rotterdam verrò trasmesso in Italia su Sky Sport Football (Diretta Gol Euro 2024) e in diretta streaming su Now TV e Sky Go.

Olanda-Gibilterra, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Cillsen; Akè, Virgil, Geertuida, Timber; De Roon, Taylor, Wijnaldum; Simons, Berghuis, Depay. Allenatore: Koeman.

Gibilterra (4-3-3): Coleing; Olivero, R. Chipolina, Sargeant, Valarino; Torrilla, Britto, Bernanrdo Lopes; Ronan, Walker, L. Casciaro. Allenatore: Ribas